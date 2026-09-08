Мадьяр объяснил высылку российских дипломатов из Венгрии защитой суверенитета

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение о высылке российских дипломатов из Будапешта защитой суверенитета страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Таким образом политик прокомментировал шаг венгерского правительства. Других уточнений Мадьяр не представил.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт высылает 10 российских дипломатов. По ее словам, сотрудники миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, которая неприемлема для дипломатов.

Одновременно она отметила, что это не означает разрыва дипломатических отношений, а Венгрия будет сохранять необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения правил.

Комментируя это решение, в МИД РФ заявили, что российская сторона даст ответ на высылку дипломатов. Однако пока детали российских шагов не уточняются.