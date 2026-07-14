В Венгрии заявили, что закрывают двери перед Россией

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Венгрия "закрывает двери" перед Россией. Об этом заявил глава Минобороны страны Ромулус Русин-Сенди, передает RT со ссылкой на Telex.

"Венгрия должна восстановить доверие к своим союзникам", – подчеркнул министр.

Ранее государственные СМИ Венгрии приостановили вещание по решению властей. Предположительно, причиной стали обвинения в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана.

При этом некоторые журналисты допускали возвращение Орбана к власти в Венгрии. Они связывали такую возможность с чрезмерно радикальными шагами, которые предпринимает новый премьер страны Петер Мадьяр.

Парламент избрал его премьер-министром в начале мая 2026 года. Согласно подсчетам, было 140 голосов за, 54 голоса против, а также 1 воздержавшийся. Заняв пост, Мадьяр призвал президента страны немедленно уйти в отставку.