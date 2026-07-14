Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 15:06

Политика

В Венгрии заявили, что закрывают двери перед Россией

Фото: Getty Images/NurPhoto/Marek Antoni Iwanczuk

Венгрия "закрывает двери" перед Россией. Об этом заявил глава Минобороны страны Ромулус Русин-Сенди, передает RT со ссылкой на Telex.

"Венгрия должна восстановить доверие к своим союзникам", – подчеркнул министр.

Ранее государственные СМИ Венгрии приостановили вещание по решению властей. Предположительно, причиной стали обвинения в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана.

При этом некоторые журналисты допускали возвращение Орбана к власти в Венгрии. Они связывали такую возможность с чрезмерно радикальными шагами, которые предпринимает новый премьер страны Петер Мадьяр.

Парламент избрал его премьер-министром в начале мая 2026 года. Согласно подсчетам, было 140 голосов за, 54 голоса против, а также 1 воздержавшийся. Заняв пост, Мадьяр призвал президента страны немедленно уйти в отставку.

Читайте также


политика

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика