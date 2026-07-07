Государственные СМИ Венгрии приостановили свое вещание

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Главный новостной портал и официальный сайт государственного вещателя Венгрии MTVA приостановили вещание по решению властей, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, такое решение связано с обвинениями в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана.

В свою очередь, на сайте вещателя появилось сообщение с извинениями за редакционную политику MTVA при Орбане.

"Просим прощения за то, что долгие годы все же делали это! Общественное СМИ сейчас преобразуется, чтобы в будущем стать независимым и заслуживающим доверия", – говорится в сообщении.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы СМИ историческим днем, так как в этот день "закончилась трансляция пропаганды".

Между тем ранее некоторые СМИ допустили возвращение Орбана к власти в Венгрии. По мнению журналистов, это связано с чрезмерно радикальными шагами нового премьера.

Парламент Венгрии избрал Мадьяра новым премьер-министром страны в начале мая 2026 года. Согласно подсчетам, было 140 голосов за, 54 голоса против, а также 1 воздержавшийся. Заняв пост, Мадьяр призвал президента страны немедленно уйти в отставку.