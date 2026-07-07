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07 июля, 18:28

Политика

Госдума утвердила штрафы для УК за недопуск операторов связи в дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об административных штрафах для управляющих компаний (УК), которые относятся к нарушению правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей в многоквартирных домах.

Согласно документу, должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а юридическим – от 100 до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение должностным лицам грозит от 40 до 50 тысяч рублей штрафа либо дисквалификация на срок до 3 лет, а для юрлиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом ранее статья распространялась только на субъекты естественной монополии, владельцев объектов электросетевого хозяйства, водопроводных и канализационных сетей.

Кроме того, в список вошло и препятствование владельцем тепловых сетей передаче по ним тепловой энергии.

Ранее в ГД предложили обязать УК отчитываться о потраченных деньгах каждый месяц. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что в эпоху цифровизации у компаний нет препятствий для того, чтобы направлять гражданам полную финансовую раскладку вместе с ежемесячной квитанцией.

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