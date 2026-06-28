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28 июня, 06:57

Политика

В Госдуме предложили обязать УК отчитываться о потраченных деньгах каждый месяц

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой законодательно обязать управляющие компании (УК) подробно отчитываться перед собственниками жилья о расходах по каждому виду выполненных работ. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, соответствующий законопроект планируется внести в ближайшее время. Парламентарий убежден, что в эпоху цифровизации нет препятствий для того, чтобы направлять гражданам полную финансовую раскладку одновременно с ежемесячной квитанцией.

Он отметил, что крупный бизнес давно фиксирует в системах электронного документооборота каждую транзакцию, и аналогичный подход необходимо внедрить в сфере ЖКХ.

Миронов подчеркнул, что отчетность должна быть максимально прозрачной и детализированной. Это позволит жильцам оперативно видеть, куда именно были направлены их средства, и при выявлении нарушений незамедлительно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Главной целью нововведения политик назвал быстрое пресечение коррупции в работе управляющих организаций.

Ранее депутаты Госдумы взяли на контроль тему прогнозов по повышению тарифов ЖКХ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал профильные комитеты ГД оперативно высказать свои позиции по данному вопросу.

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