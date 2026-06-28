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28 июня, 04:32

Политика

Иран нанес ответный удар по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне

Фото: depositphotos/lkpro

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении ответной ракетно-беспилотной операции против американской военной инфраструктуры. Атака стала реакцией на действия Вашингтона, сообщает агентство Tasnim.

Удары были нанесены по базе Али аль-Салем в Кувейте и по пункту базирования Пятого флота США в порту Салман (Бахрейн). В заявлении КСИР утверждается, что в ходе совместной операции с применением баллистических ракет и дронов удалось поразить восемь ключевых объектов.

В иранском военном командовании назвали атакованные цели инфраструктурой "убийц детей". Кроме того, Тегеран предупредил, что ответ на любую будущую агрессию со стороны США станет более решительным.

В заявлении также подчеркивается, что все ранее достигнутые договоренности аннулируются в случае нарушения режима прекращения огня.

Ранее военные США начали новую серию ударов по иранским объектам. Американская сторона заявила, что атака стала ответом на ранее совершенное Тегераном нападение на коммерческий танкер.

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