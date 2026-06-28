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Axios: США наносят серию ударов по целям в Иране в ответ на нападение на танкер

США наносят серию ударов по целям в Иране в ответ на нападение на танкер – СМИ

Фото: depositphotos/Lindasj2

Военные США приступили к новой серии ударов по иранским объектам. Об этом сообщает портала Axios со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что атака стала ответом на ранее совершенное Тегераном нападение на коммерческий танкер.

По словам неназванного американского чиновника, в основном целью операции стали иранские объекты в районе Ормузского пролива.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив.

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