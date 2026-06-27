Военные Ирана нанесли удары по нескольким позициям ВС США в регионе

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Иран нанес удары по объектам американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Отмечается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал несколько мест дислокации армии США в регионе. Подробности ударов не приводятся.

Атака стала ответом на заявление Центрального командования ВС США о нанесении ударов по Ирану. Американские военные атаковали склады ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также прибрежные радиолокационные объекты.

В свою очередь, американская сторона заявила, что ударила по иранской территории в ответ на удары Тегерана по коммерческому судну в Ормузском проливе. Вашингтон подчеркнул, что нападение на гражданское судно является грубым нарушением свободы судоходства и действующих договоренностей.