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23 июня, 23:39

Политика

Сенат США поддержал резолюцию, призывающую Трампа прекратить боевые действия против Ирана

Фото: 123RF/nau2018

Сенат США с перевесом в 2 голоса одобрил резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить боевые действия против Ирана, начатые без санкции Конгресса. Об этом сообщила пресс-служба государственного органа.

Инициативу поддержали 50 законодателей, против высказались 48. При этом документ носит символический характер: он не имеет силы закона и не нуждается в подписи главы государства.

Отмечается, что в поддержку резолюции, помимо демократов, выступили республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Единственным демократом, проголосовавшим против, стал Джон Феттерман.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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