Иран не будет требовать никаких оплат в Ормузском проливе 60 дней

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Иран в течение 60 дней не будет требовать оплаты никаких услуг в Ормузском проливе. Все расходы возьмет на себя правительство Исламской Республики. Об этом сообщил Высший совет национальной безопасности страны.

При этом сохраняется требование подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) для прохода через Ормузский пролив. Все обращения будут рассматриваться оперативно, добавили в совете.

Кроме того, исходя из заявления Совбеза, которое привела гостелерадиокомпания Ирана, Управлению по контролю за Персидским заливом (PGSA) поручено в приоритетном порядке рассматривать и оперативно отвечать на соответствующие запросы.

В иранском Совбезе также подчеркнули, что из‑за особой ситуации в сфере безопасности суда должны будут следовать в определенное время и по заранее определенному маршруту, которые будут объявлены им. Такой подход нужен для предотвращения морских инцидентов и обеспечения поэтапного увеличения трафика.

"Что касается других вопросов, включая разминирование, то необходимые меры будут приняты в соответствии с пунктом 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании", – добавили в Высшем совете национальной безопасности исламской республики.

Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана 18 июня. Уточнялось, что Вашингтон больше не препятствует транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них.

При этом отмечалось, что американские военные корабли останутся в регионе, чтобы контролировать выполнение достигнутых договоренностей.

США и Иран достигли мирных договоренностей 14 июня, объявив о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Также американский президент Дональд Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива и снятии американской морской блокады.

Кроме того, американский лидер подписал электронный меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Предварительные переговоры по исполнению соглашения пройдут 19 июня.