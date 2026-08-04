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04 августа, 08:41

Происшествия

Средства ПВО за ночь уничтожили 320 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 320 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перехват осуществлялся с 20:00 3 августа до 08:00 4 августа. Все беспилотники были самолетного типа.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ атаковали портовую инфраструктуру Украины и 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для ВСУ.

В частности, удары нанесли по сухогрузам с военным имуществом в портах Николаев, Южный и в акватории южнее Одессы. В Черноморске удары пришлись по терминалу и автоагрегатному заводу.

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