Средства ПВО за ночь уничтожили 320 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 320 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перехват осуществлялся с 20:00 3 августа до 08:00 4 августа. Все беспилотники были самолетного типа.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ атаковали портовую инфраструктуру Украины и 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для ВСУ.

В частности, удары нанесли по сухогрузам с военным имуществом в портах Николаев, Южный и в акватории южнее Одессы. В Черноморске удары пришлись по терминалу и автоагрегатному заводу.