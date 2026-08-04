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04 августа, 09:00

Происшествия

До 10 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА под Чеховым

Фото: телеграм-канал "Михаил Собакин | Чехов"

Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в промзоне Новоселок в подмосковном Чехове выросло до 10 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX.

"6 из них доставлены в Чеховскую больницу, 2 – в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще 2 после осмотра врачей отказались от госпитализации", – уточнил Воробьев.

При этом 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а один пострадавший – в тяжелом состоянии. У людей диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь врачи, подчеркнул губернатор Подмосковья.

Утром 4 августа силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на Московскую область. В результате погибли 5 человек. В промзоне Новоселок произошло несколько возгораний. Наиболее крупный пожар произошел на складе, открытое горение там уже ликвидировано.

Также оказались повреждены электроподстанция и административное здание. В Солнышкове обломки дрона задели дом и автомобиль, БПЛА фиксировались над Волоколамским, Клинским и Серебряно-Прудским округами.

Прокуратура Московской области после случившегося открыла горячую линию. По телефону +7 (916) 240-31-28 можно оперативно обратиться с жалобами и получить правовую помощь.

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