Два помещения в Пресненском районе выставлены на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги два помещения свободного назначения в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Центр столицы – это место притяжения как жителей, так и гостей города, поэтому бизнес здесь может рассчитывать на стабильный поток клиентов. На городские торги регулярно выставляются помещения в Центральном административном округе – от небольших объектов, подходящих, например, для точек продажи питания навынос, до крупных, площадью несколько сотен квадратных метров", – отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Помещения располагаются по адресам Мантулинская улица, дома 10 и 12. Их площадь составляет 180,7 и 346,4 квадратного метра. Один из объектов находится на первом этаже здания, а другой – в подвале.

Заявки принимаются до 13 и 20 августа. Торги пройдут 25 августа и 1 сентября на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее столичные власти выставили на торги коммерческое помещение в столичном районе Восточное Дегунино. Его площадь составляет 613,2 квадратного метра. Объект располагается по адресу Керамический проезд, дом 57, корпус 1, около станции Бескудниково первого Московского центрального диаметра.

