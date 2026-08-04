Суд на Украине приговорил пенсионерку к условному сроку за посты в поддержку России

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Суд на Украине вынес приговор пенсионерке за публикации в социальной сети "Одноклассники" в поддержку России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого времени она не должна совершить новое преступление и обязана выполнить возложенные на нее обязанности.

По версии суда, женщина, ранее проживавшая в поселке Фащевка под Луганском, с декабря 2022 по ноябрь 2023 года размещала в "Одноклассниках" публикации в поддержку России. В материалах дела приводятся тексты этих постов.

В одном из них, сопровождавшемся фотографией Владимира Путина, говорилось: "Единственный адекватный политик в мире, благодаря которому есть мир на земле, остальные шакалы жаждут большой крови... А я ему верю!!!... И точка!"

Доказательством вины суд также посчитал публикацию, посвященную погибшим в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. На изображении были военнослужащие, георгиевская лента, красная звезда, серп и молот, формирующие орден "Отечественной войны", с подписью: "Передай свечу памяти и скорби по погибшим солдатам в борьбе с нацизмом. Вечная память вам, ребята…"

Кроме того, в деле упоминается пост об акции "Георгиевская ленточка" с изображением ленты и текстом: "Запустим акцию!!! Георгиевская лента. Наши деды дали нам жизнь и мирное небо. Передай дальше... Поддержи акцию!!!"

Помимо условного срока, женщину оштрафовали на 270 долларов за проведение экспертиз. Также суд конфисковал планшет BQ и телефон Xiaomi, на которых, по данным следствия, осуществлялась противоправная деятельность.

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Второй человек – мужчина 2001 года рождения. Его задержали в Великоустюгском округе Вологодской области. Он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Гражданин РФ помогал украинцам в поиске лиц для совершения диверсий и терактов.