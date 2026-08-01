ФСБ задержала двух россиян, связанных со спецслужбами Украины

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В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое граждан России, которых подозревают в государственной измене в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Управлений ФСБ по Рязанской и Вологодской областям.

По данным ведомства, житель Рязанской области 1978 года рождения планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против российской армии. Для этого мужчина самостоятельно через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины.

Второго подозреваемого, 2001 года рождения, задержали в Великоустюгском округе Вологодской области. Мужчина был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона.

В видео, распространенном ФСБ, мужчина рассказал, что сначала куратор предложил ему нанести надписи на памятниках, сфотографировать и прислать фото, затем нанести пять надписей на стене. За это мужчина получил вознаграждение.

"После чего мне предложили поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкоматов", – рассказал задержанный.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В отношении первого фигуранта – по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, в отношении второго – по статье о государственной измене. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее столичный суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в государственной измене. СМИ писали, что обвиняемый – якобы ученый-физик. Официального подтверждения этой информации у журналистов нет.