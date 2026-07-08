Житель Подмосковья осужден на 14 лет за передачу СБУ данных о складах в Шереметьеве

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Житель Подмосковья приговорен к 14 годам колонии строгого режима за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных о складах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Приговор Евгению Федорову вынес Московский областной суд. Мужчина признан виновным в совершении госизмены. Ему также назначены два года ограничения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным ФСБ, осужденный инициативно установил сотрудничество с куратором из СБУ. По заданию последнего россиянин передал информацию о месторасположении складов ГСМ, помещений охраны аэропорта Шереметьево, а также об участках местной служебной территории авиакомпании "Аэрофлот" для совершения теракта.

На компьютере Федорова были обнаружены переданные в адрес Киева материалы, программное обеспечение для шифрования текстов, литература экстремистского характера и видеоинструкции по созданию взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". Вина фигуранта в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана, добавили в ЦОС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, которые по заданию Киева собирали сведения о подразделениях ВС РФ в зоне проведения спецоперации, передавали данные о местах расположения ПВО на полуострове и фиксировали последствия ударов противника. Против задержанных возбуждены уголовные дела, в настоящее время они находятся под стражей.