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Беспилотники атаковали компрессорную станцию "Краснодарская" "Голубого потока". Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, в 19:51. Специалисты продолжают работать над устранением повреждений.

Данная станция входит в инфраструктуру газопровода, который используют для экспорта газа в Турцию. В "Газпроме" заявили, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок, однако оперативно принятые меры позволили избежать такого развития событий.

Объекты российской энергетической компании на юге России подвергаются атакам с февраля 2026 года. Удары наносились по станциям "Береговая" и "Казачья", а также "Русская".

Минобороны РФ возложило ответственность за эти атаки на Украину. В оборонном ведомстве подчеркивали, что диверсии должны были остановить поставки газа европейским потребителям.

В Кремле называли происходящее тревожным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на безответственность Киева. По его словам, данные атаки демонстрируют натуру и сущность Украины, в том числе в период мирового энергокризиса, связанного с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

