Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 11:38

Происшествия

БПЛА атаковали станцию "Краснодарская" "Голубого потока"

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Беспилотники атаковали компрессорную станцию "Краснодарская" "Голубого потока". Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, в 19:51. Специалисты продолжают работать над устранением повреждений.

Данная станция входит в инфраструктуру газопровода, который используют для экспорта газа в Турцию. В "Газпроме" заявили, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок, однако оперативно принятые меры позволили избежать такого развития событий.

Объекты российской энергетической компании на юге России подвергаются атакам с февраля 2026 года. Удары наносились по станциям "Береговая" и "Казачья", а также "Русская".

Минобороны РФ возложило ответственность за эти атаки на Украину. В оборонном ведомстве подчеркивали, что диверсии должны были остановить поставки газа европейским потребителям.

В Кремле называли происходящее тревожным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на безответственность Киева. По его словам, данные атаки демонстрируют натуру и сущность Украины, в том числе в период мирового энергокризиса, связанного с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также


происшествия

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика