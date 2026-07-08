Мэр Москвы сообщил о четвертом уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на столицу началась примерно в 02:50 8 июля. К настоящему моменту ликвидировать удалось уже четыре беспилотника.

В связи с угрозой в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Позже в Жуковском и Внуково ограничения сняли. Домодедово продолжает работать по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности полетов.