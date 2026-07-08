Объявлена программа третьей Московской международной издательской недели

Фото: пресс-служба Депкульта

С 14 по 19 июля в столице проведут третью Московскую международную издательскую неделю. Участниками станут представители крупных компаний, авторы книг, переводчики и другие специалисты из 17 государств, включая Россию, Бразилию, Турцию, Аргентину, Мексику. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Деловая программа объединит больше 50 издательств. Впервые событие соберет в Москве экспертов из таких стран, как Индонезия, Чили, Непал", – отметила Сергунина.

Запланировано свыше 260 бизнес-встреч между отечественными и зарубежными отраслевыми организациями, литературными агентами, редакторами, специалистами по лицензированию и праву.

Также пройдет серия панельных сессий. На них обсудят развитие индустрии, новые тренды российского книжного рынка, возможности для международного сотрудничества, взаимодействие иллюстраторов и издателей.

Культурная программа включит разные форматы мероприятий. В их числе экскурсия по детскому издательству, лекция о системе Станиславского, творческая прогулка по литературным и театральным местам Москвы, кинопоказ фильма "Броненосец "Потемкин", уроки ораторского мастерства и встречи книжных клубов.

Расписание и регистрация – на официальном сайте недели.

Ранее сообщалось, что в деловом пространстве "МосХаб. Сколково" впервые прошел "День открытого кода". Во время мероприятия особое внимание уделили активному развитию Москвой IТ-индустрии в области open source и формированию сообщества вокруг своих опенсорс-продуктов.