В Москве впервые прошел "День открытого кода"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В деловом пространстве "МосХаб. Сколково" впервые прошел "День открытого кода". В рамках мероприятия особое внимание было уделено активному развитию Москвой ИТ-индустрии в области open source и формированию сообщества вокруг своих опенсорс-продуктов. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.

Как пояснил замглавы ведомства Алексей Анисимов, открытый код меняет подход к разработке. В частности, на основе опенсорс-решений в Москве создается технологическая платформа "МосТех", объединяющая более 50 элементов, включая инструменты разработки, операционные системы, офисные решения, видеоконференции, инфраструктурные сервисы, оборудование и защищенные центры обработки данных.

Ключевым элементом этой платформы является "Мос.Хаб", который представляет собой облачную систему, охватывающую репозитории исходного кода, техническую документацию, трекинг задач, инструменты совместной разработки, а также профессиональное сообщество.

"Мы рассматриваем "Мос.Хаб" не просто как технологический инструмент, а как пространство, где формируется профессиональная инженерная среда и развивается культура сотрудничества", – цитирует Анисимова портал мэра и правительства города.

Разработкой "Мос.Хаба" занимается департамент информационных технологий. Данная платформа доступна бесплатно, а все ее компоненты находятся в российских дата-центрах. Количество пользователей уже достигло 28 тысяч из более чем 80 регионов России, Казахстана и Белоруссии.

Всего на платформе зарегистрировано порядка 32 тысяч проектов, включая разработки программного обеспечения, криптографические приложения и платежные инструменты.

Офлайн-площадка "МосХаб.Сколково" для ИТ-сообщества была создана в конце прошлого года. Это пространство объединяет представителей российской ИТ-индустрии, бизнес, общество, молодых специалистов и городские власти для открытого диалога. В рамках площадки проводятся хакатоны, лекции, конференции, премии и другие важные мероприятия, направленные на развитие цифровой экосистемы мегаполиса. Цель площадки заключается в реализации инновационных проектов, их быстром внедрении и развитии цифровой экосистемы города.

"День открытого кода", в свою очередь, собрал представителей технологических компаний, стартапов, вузов и молодых специалистов. Участники обсудили влияние опенсорс-решений на развитие отечественной ИТ-отрасли.

Ранее Московский инновационный кластер запустил новую программу "Лаборатория медиатехнологий". Она рассчитана на основателей стартапов, разработчиков отечественных решений, продюсеров и других представителей отрасли.

Программа включит лекции и практические семинары и продлится пять недель. Например, на первой слушателям расскажут о перспективных нишах и стратегиях создания проектов, а также предложат презентовать собственные идеи.