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18 августа, 14:11

Технологии

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за нарушение законодательства, передает ТАСС.

В частности, мессенджер привлечен к ответственности за нарушение порядка ограничения доступа к информации. При этом Telegram все еще не оплатил предыдущие штрафы. В настоящий момент задолженность составляет около 53,7 миллиона рублей.

Вместе с тем суд оштрафовал компанию Microsoft на 3,5 миллиона рублей за нарушение законодательства в области персональных данных. Аналогичное наказание за то же правонарушение получила компания Techiepie LTD – оператор платформы CrushOn AI, благодаря которой пользователи общаются с виртуальными персонажами.

Ранее за неисполнение предписания Роскомнадзора на 4 миллиона рублей была оштрафована компания TikTok Pte. Ltd. При этом суд не уточнил, что конкретно требовало ведомство.

Тем временем размер задолженности американской корпорации Google LLC, принудительно взыскиваемой на территории России, достиг почти 42 миллиардов рублей. Всего против компании открыто 62 исполнительных производства.

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