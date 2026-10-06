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06 октября, 18:26

Политика

Рубио пошутил, что принял северное сияние в Исландии за НЛО

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции пошутил, что перепутал северное сияние, которое увидел в Исландии, с НЛО. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал явление чем-то особенным. Кроме того, Рубио указал на красоту природы Исландии. По словам госсекретаря США, теперь он понимает, почему американцы так интересуются этой страной.

Ранее Пентагон опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлен НЛО, двигавшийся со скоростью 500 миль в час (около 805 километров в час. – Прим. ред.). Утверждалось, что съемка велась в 2024 году на Ближнем Востоке. Объект выглядел как белая круглая сфера.

Вместе с тем психолог Дженнис Вилхауэр рассказала, что в США подготовили план действий на случай подтверждения существования НЛО. Согласно документу, в такой ситуации американские власти будут готовы координировать действия на международном уровне.

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