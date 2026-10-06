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06 октября, 17:52

Технологии

Microsoft может добавить в Windows 11 пинбол из XP

Фото: 123RF.com/dacosta

Исполнительный вице-президент Microsoft Паван Давулури пообещал рассмотреть возможность добавления в Windows 11 игры 3D Pinball: Space Cadet. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на эпизод официального подкаста Inside Windows.

В рамках подкаста Давулури ответил на вопрос пользователей о возвращении пинбола. Топ-менеджер назвал предложение хорошим напоминанием об истории операционной системы и заявил, что подумает над этой идеей.

3D Pinball: Space Cadet считается одной из культовых встроенных игр Windows. Впервые она появилась в Windows 95, а затем поставлялась вместе с несколькими версиями системы. Последней ОС со встроенным пинболом стала Windows XP.

По данным журналистов WL, от игры отказались при подготовке 64-разрядной версии Windows. Во время переноса разработчики обнаружили ошибку, из-за которой шар проходил сквозь элементы игрового стола. Из-за ограниченных сроков инженеры решили удалить пинбол, а не искать причину проблемы в коде.

Специалисты портала отметили, что даже если Microsoft официально портирует игру на Windows 11, она необязательно станет частью системы. Пинбол могут добавить в магазин Microsoft Store, как современные версии "Сапера", "Косынки" и других классических развлечений.

Ранее сообщалось, что релиз игры "Кындыкан" на ПК о девочке и ее растущем магическом олене запланирован на третий квартал 2027 года. Отмечалось, что в основе системы крафта лежат реальные традиции народов Севера. Рецепты и предметы связаны с культурой, а не только используются для создания снаряжения.

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