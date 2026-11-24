Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы обновят 23 мостовых сооружения. Программа капитального ремонта рассчитана до 2029 года, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Первые строительно-монтажные работы уже начались. До конца 2026 года специалисты приведут в порядок четыре сооружения на автомобильных дорогах Наро-Фоминского и Подольского направлений. Еще 12 объектов включили в план на 2027 год, три – на 2028 год. Оставшиеся четыре моста отремонтируют в 2029 году.

Обновление мостов позволит повысить их надежность и безопасность. В ходе работ заменят конструкции мостового полотна и обустроят новую гидроизоляцию железобетонных пролетных строений. Также обновят опорные части, деформационные швы, металлические барьерные и перильные ограждения.

Специалисты восстановят железобетонные конструкции, переустроят служебные проходы и лестничные сходы, смонтируют системы водоотведения и нанесут антивандальное покрытие.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что необходимость капитального или текущего ремонта определяют по результатам регулярных обследований инженерных сооружений.

С 2011 года в столице провели различные виды ремонта всех инженерных сооружений. Это позволило продлить сроки их безопасной эксплуатации и создать более комфортные условия для движения автомобилистов и пешеходов.

Ранее в Москве заменили деформационные швы на 11 мостовых сооружениях, еще на одном объекте работы продолжаются. До конца 2026 года такие конструкции обновят на 12 объектах, а общая протяженность новых швов превысит 1 тысячу погонных метров. На время ремонта движение по мостам сохраняется, для проведения работ временно перекрывают отдельные полосы.

