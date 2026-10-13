Ремонт Новоалексеевского тоннеля завершили на северо-востоке столицы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке столицы завершили ремонт Новоалексеевского тоннеля, расположенного на съезде с Новоалексеевской улицы на проспект Мира в направлении центра города. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание. Все объекты регулярно проверяют, а при необходимости проводят капитальный или текущий ремонт.

На время ремонта движение транспорта полностью не закрывалось: вводились поэтапные перекрытия полос. В тоннеле смонтировали новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон". Сначала установили металлический каркас, а затем закрепили облицовочные панели.

В комплексе пояснили, что такая система улучшает эстетический вид сооружения, обеспечивает необходимую защиту от воздействия окружающей среды и продлевает срок их службы.

Общая площадь работ – около 4 тысяч квадратных метров. За последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации сооружений и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Ранее на Водоотводном канале в столице демонтировали свыше 15 плавающих фонтанов. Кроме того, к зиме уже подготовили 17 плавающих фонтанных модулей, расположенных на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными.