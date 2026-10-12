Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 12:07

Город

Более 15 плавающих фонтанов демонтировали на Водоотводном канале в столице

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Более 15 плавающих фонтанов демонтировали на Водоотводном канале в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сезон работы фонтанов в столице завершен, приступили к мероприятиям по консервации гидросооружений на зимний период. Подготовили к зиме 17 плавающих фонтанных модулей, расположенных на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фонтанные модули разобрали и отвезли на склад для проведения технического обслуживания и подготовки к новому сезону. Для работ использовали самоходный понтон и краны-манипуляторы.

Весной 2023 года на этом фонтанном комплексе провели капремонт: заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации и трубопроводы. Кроме того, модернизировали систему электроснабжения и насосное оборудование на берегу, привели в порядок помещение насосной станции, установили современное видеонаблюдение и систему диспетчеризации.

Тем временем 14 фонтанов на Центральной аллее ВДНХ начали готовить к зиме. Сначала специалисты сливают воду из системы и промывают чаши специальными средствами. Потом трубопроводы продувают для удаления остатков воды, затем очищают фильтры, снимают элементы подводной подсветки и оборудование для формирования струй.

Памятники и фонтаны Москвы готовят к наступлению зимы

Читайте также


городЖКХ

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика