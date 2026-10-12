Более 15 плавающих фонтанов демонтировали на Водоотводном канале в столице

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Более 15 плавающих фонтанов демонтировали на Водоотводном канале в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сезон работы фонтанов в столице завершен, приступили к мероприятиям по консервации гидросооружений на зимний период. Подготовили к зиме 17 плавающих фонтанных модулей, расположенных на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фонтанные модули разобрали и отвезли на склад для проведения технического обслуживания и подготовки к новому сезону. Для работ использовали самоходный понтон и краны-манипуляторы.

Весной 2023 года на этом фонтанном комплексе провели капремонт: заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации и трубопроводы. Кроме того, модернизировали систему электроснабжения и насосное оборудование на берегу, привели в порядок помещение насосной станции, установили современное видеонаблюдение и систему диспетчеризации.

Тем временем 14 фонтанов на Центральной аллее ВДНХ начали готовить к зиме. Сначала специалисты сливают воду из системы и промывают чаши специальными средствами. Потом трубопроводы продувают для удаления остатков воды, затем очищают фильтры, снимают элементы подводной подсветки и оборудование для формирования струй.