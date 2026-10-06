Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе начали готовить к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы стартовали 6 октября после завершения сезона работы столичных фонтанов. Бирюков рассказал, что сначала специалисты полностью сливают воду из системы и промывают чаши, используя специальные моющие средства. После этого трубопроводы продувают, чтобы удалить остатки воды, очищают фильтры, а также демонтируют подводную подсветку и оборудование для формирования струй.

В работах участвуют 20 специалистов и 5 поливомоечных машин. Промывка комплекса займет 3 дня, а вся консервация – около 10 дней.

После завершения этих мероприятий специалисты начнут готовить оборудование к следующему сезону. В частности, в подземных коллекторах и насосных станциях проведут профилактику и отремонтируют инженерные системы.

Фонтанный комплекс "Годы войны" открыли в 1995 году к 50-летию окончания Великой Отечественной войны. По словам Бирюкова, он остается одним из крупнейших фонтанов Москвы.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, как к зимнему периоду готовят другие фонтаны Москвы. Для сооружений со сложными инженерными системами и декоративными элементами используют специальные защитные конструкции – "Репинский" и "Пушкинский" закрывают металлическими щитами, а светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" – надувным куполом.

Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду полностью демонтируют, а сухие фонтанные комплексы в парках и на площадях закрывают защитными экранами.