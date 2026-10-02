Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершился сезон работы фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в MAX.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, после отключения сооружений специалисты промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, а также демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки.

Насосы на сооружениях отключаются последовательно. Это сделано специально, чтобы избежать гидроудара. На слив воды из чаш уходит от 15 минут до нескольких суток.

Зимой городские фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости заменят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы. Кроме того, будет проведен профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностики гидравлики.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают зимой с помощью специальных конструкций: на "Репинском" и "Пушкинском" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" закрывают надувным куполом.

Помимо того, плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Ранее о завершении сезона работы городских фонтанов в Москве сообщил Сергей Собянин. По его словам, фонтаны – одна из визитных карточек столицы. Поэтому городские службы следят не только за их бесперебойной работой, но и за внешним видом.

В 2026 году после модернизации открылись фонтаны "Каскад" и "Купола" на Манежной площади. Также заработал фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ.

