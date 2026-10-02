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02 октября, 13:37

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Психолог Самбурский: "искусственная" улыбка способна улучшать настроение

Психолог объяснил, как "искусственная" улыбка влияет на лечение тревоги и депрессии

Фото: 123RF.com/dmytrenkovlad

Улыбка, сделанная специально, не избавит человека от депрессии и тревоги, но способна улучшить настроение. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.

Всемирный день улыбки отмечается в первую пятницу октября, которая в 2026 году пришлась на 2-е число.

По мнению эксперта, улыбка является мощным социальным сигналом, который видят окружающие еще на этапе решения, стоит ли контактировать с человеком. Такой собеседник автоматически считывается другими как безопасный.

Однако важно, чтобы человек улыбался не только губами, но и глазами, иначе окружающие, наоборот, уловят несоответствие с остальными сигналами, почувствуют фальшь и будут относиться настороженно. Поэтому необходимо также подключать зрительный контакт и "расплываться" так, чтобы даже в уголках глаз появлялись так называемые гусиные лапки.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Эксперт подчеркнул, что в социальных контактах улыбка также важна, как и одежда. Оба фактора становятся особенно действенным инструментом для тех, кто получил высокую должность или перешел недавно в новую компанию. Именно таких людей окружающие изначально очень строго оценивают по внешности, отметил психолог.

"Непосредственно при общении нельзя зацикливаться только на улыбке и постоянно думать, насколько часто и хорошо мы это делаем. Особенно во время деловых переговоров, собеседования. В противном случае можно начать меньше следить за собеседником, его реакцией и вниманием, что еще важнее", – отметил Самбурский.

Также в психологии есть популярное мнение, что даже искусственно вызванная улыбка способна влиять на внутреннее состояние человека. Однако на самом деле действие не такое сильное, как принято считать, рассказал специалист.

Организм запоминает связь определенной мимики с переживанием позитивных эмоций. В результате, если человек улыбается, его настроение действительно сдвигается в положительную сторону, но совсем чуть-чуть.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Поэтому такой лайфхак не способен помочь вылечить тревогу, депрессию и выгорание. Советы в духе "улыбнись, когда тебе плохо", сравнимы с рекомендацией страдающим бессонницей "просто уснуть". Если человек ненавидит работу или у него в семье проблемы, вряд ли психика будет готова к тому, чтобы отреагировать позитивно, подчеркнул Самбурский.

Ранее психолог Татьяна Любина рассказала, как выбрать фото для анкеты на сайте знакомств. По ее словам, при съемке необязательно специально широко улыбаться или смотреть прямо в объектив, главное, чтобы выражение лица не казалось напряженным или закрытым.

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Трошина Любовь

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