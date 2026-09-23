Эксперт Остроносова: голосовые сообщения снижают продуктивность сотрудников на 20%

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Массовое использование голосовых сообщений может снижать продуктивность сотрудников и увеличивать время выполнения рабочих задач. Об этом "Газете.ру" рассказала аналитик Карина Остроносова.

В рамках исследования специалисты анализировали рабочие коммуникации в нескольких компаниях, в том числе замеряли время реакции на разные типы сообщений и сопоставляли использование голосовых сообщений с продуктивностью. По результатам анализа, после получения голосового среднее время выполнения задачи увеличивалось на 15–20%, а количество ошибок при постановке задач – на 30%.

"В отличие от текста, который можно прочитать за несколько секунд, голосовое сообщение требует последовательного прослушивания в течение 30–60 секунд и более. Если в чате накопилось 10 таких сообщений, на их прослушивание уходит 10–15 минут только для того, чтобы понять суть", – объяснила Остроносова.

По словам аналитика, голосовые сообщения также сложнее использовать для поиска конкретной информации. Чтобы вернуться к отдельной детали, сотруднику приходится повторно прослушивать запись, тогда как в текстовом чате нужный фрагмент можно найти по ключевым словам. Как утверждает эксперт, на переслушивание старых голосовых сообщений сотрудники могут тратить до 20% рабочего времени.

Еще одна проблема связана с условиями прослушивания. Для войсов часто нужны тишина или наушники, поэтому в открытом офисе или транспорте сотрудник может отложить обработку сообщения. Это, по словам Остроносовой, формирует эффект "отложенного ответа" и увеличивает количество задач, к которым приходится возвращаться позже.

"Голосовые сообщения также создают когнитивную нагрузку при попытке вернуться к уже прослушанной информации", – предупредила эксперт.

По ее словам, постоянное ожидание новых сообщений может усиливать информационный шум, мешать концентрации и стирать границы между рабочим и личным временем.

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