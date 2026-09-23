Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 10:03

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Остроносова: голосовые сообщения снижают продуктивность сотрудников на 20%

Эксперт раскрыла, как голосовые сообщения влияют на продуктивность сотрудников

Фото: 123RF.com/viorelkurnosov

Массовое использование голосовых сообщений может снижать продуктивность сотрудников и увеличивать время выполнения рабочих задач. Об этом "Газете.ру" рассказала аналитик Карина Остроносова.

В рамках исследования специалисты анализировали рабочие коммуникации в нескольких компаниях, в том числе замеряли время реакции на разные типы сообщений и сопоставляли использование голосовых сообщений с продуктивностью. По результатам анализа, после получения голосового среднее время выполнения задачи увеличивалось на 15–20%, а количество ошибок при постановке задач – на 30%.

"В отличие от текста, который можно прочитать за несколько секунд, голосовое сообщение требует последовательного прослушивания в течение 30–60 секунд и более. Если в чате накопилось 10 таких сообщений, на их прослушивание уходит 10–15 минут только для того, чтобы понять суть", – объяснила Остроносова.

По словам аналитика, голосовые сообщения также сложнее использовать для поиска конкретной информации. Чтобы вернуться к отдельной детали, сотруднику приходится повторно прослушивать запись, тогда как в текстовом чате нужный фрагмент можно найти по ключевым словам. Как утверждает эксперт, на переслушивание старых голосовых сообщений сотрудники могут тратить до 20% рабочего времени.

Еще одна проблема связана с условиями прослушивания. Для войсов часто нужны тишина или наушники, поэтому в открытом офисе или транспорте сотрудник может отложить обработку сообщения. Это, по словам Остроносовой, формирует эффект "отложенного ответа" и увеличивает количество задач, к которым приходится возвращаться позже.

"Голосовые сообщения также создают когнитивную нагрузку при попытке вернуться к уже прослушанной информации", – предупредила эксперт.

По ее словам, постоянное ожидание новых сообщений может усиливать информационный шум, мешать концентрации и стирать границы между рабочим и личным временем.

Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как снизить стресс при возвращении в офис с удаленки. Подходить к вопросу лучше гибко и желательно для начала договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму. А повысить мотивацию способны мысли о плюсах, которые удастся получить: например, получится чаще встречаться с друзьями после работы.

Читайте также


общество

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика