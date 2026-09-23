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23 сентября, 11:47

Политика

Захарова заявила, что США не объяснили причину отказа в визе Алимову

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Американская сторона не предоставила никаких объяснений по поводу отказа в выдаче визы замглавы МИД РФ Александру Алимову. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что Алимову не выдали визу для поездки на мероприятия по линии Генассамблеи ООН. По словам Захаровой, в США не объясняют, в чем проблема.

"Никаким неофициальным путем не передается это "сакральное знание", почему не выдается виза", – сказала дипломат.

Захарова напомнила, что в случае с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким американские власти ссылаются на его нахождение под санкциями, однако в отношении Алимова таких обоснований нет.

Представитель МИД РФ пояснила, что Алимов должен был приехать в Нью-Йорк не один раз на специальные мероприятия и заседания.

Она добавила, что можно только догадываться о наличии неких "тормозов" с американской стороны, которые вопреки воле порой даже руководства делают все, чтобы "каждый раз что-нибудь придумать".

В 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, он уже прибыл в Нью-Йорк. Самолет вылетел из Москвы в США, выбрав маршрут, позволивший избежать пересечения воздушных пространств других государств.

Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 26 сентября. В тот же день министр проведет традиционную пресс-конференцию.

23 сентября глава МИД встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Захарова отмечала, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Лаврова в ООН.

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