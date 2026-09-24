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24 сентября, 19:14

Экономика

ЦБ РФ определил порядок допуска на крипторынок депозитариев и обменников

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

Банк России определил правила допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нормативные акты уже зарегистрированы Минюстом России и вступают в силу с 5 октября 2026 года. Все перечисленные участники должны будут войти в соответствующие реестры, которые будет вести ЦБ.

Утвержденное положение устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам таких организаций. Кроме того, определен перечень документов, которые необходимо представить для допуска, а также порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры.

Для уже действующих участников предусмотрен упрощенный порядок допуска на крипторынок. Они смогут подать документы на соискание статуса цифрового депозитария или криптообменника без прохождения полной процедуры.

Отдельное указание регулятора регламентирует, как ЦБ будет вести реестры, обновлять данные и публиковать реестровые сведения на своем сайте.

Ранее стало известно, что ЦБ введет новые банковские нормативы, ограничивающие риски при вложениях в криптовалюты. Они будут учитывать не только прямые вложения банков в криптоактивы, но и инвестиции в финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют.

В то же время для активов с низким риском блокировки и физической ликвидности предусмотрен взаимозачет длинных и коротких позиций. При этом клиентская позиция, где санкционный риск лежит на клиенте, а не на банке, в расчет новых нормативов не войдет.

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