Резиденты будут отчитываться перед ФНС о криптовалюте на холодных кошельках

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Налоговым резидентам России необходимо будет отчитываться перед ФНС о сделках с криптовалютой, совершенных с использованием некастодиальных кошельков. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью ТАСС на Московском финансовом форуме.

По словам Чебескова, речь идет об операциях вне регулируемого контура, а именно о сделках с криптовалютой с использованием адресов, не администрируемых российскими депозитариями. Он уточнил, что подать сведения необходимо в течение 180 дней со дня утверждения ФНС форм, форматов и способа представления информации.

Ранее замминистра рассказал, что Минфин и Центробанк рассматривают возможный механизм функционирования российского стейблкоина и список операций с ним. Однако еще рано говорить о какой-либо определенной модели.

По его словам, задача состоит не в том, чтобы запустить новый инструмент, а в том, чтобы оценить его реальную необходимость и учесть риски.

