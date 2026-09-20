Минфин и ЦБ проработают механизм работы российского стейблкоина

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Министерство финансов России и Центробанк совместно изучают возможный механизм функционирования российского стейблкоина и перечень операций с ним. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

"Пока рано говорить о конкретной модели и готовом законопроекте. Но сам вопрос прорабатываем совместно с Банком России", – отметил он.

При этом замминистра подчеркнул, что сейчас задача состоит не в том, чтобы просто создать новый инструмент, а в том, чтобы оценить его реальную востребованность и учесть возможные риски.

Ранее Банк России разрешил обращение на российских биржах Bitcoin и Ethereum. Данные криптовалюты были отобраны на основании рыночной капитализации, среднедневного объема торгов и истории ценообразования на зарубежных площадках не менее 5 лет. Для неквалифицированных инвесторов будут доступны лишь наиболее ликвидные криптовалюты.