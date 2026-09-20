Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Киев наращивает атаки на российские территории, чтобы помешать проведению выборов в Госдуму. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе своего выступления в ЦИК России.

По его словам, за последние как минимум два месяца фиксируется серьезная эскалация террористических и военных преступлений. Речь идет об увеличении числа обстрелов и активном применении беспилотников различных типов, которые нацелены на территории, где организованы выборы.

При этом ситуацию на прифронтовых территориях Мирошник назвал контролируемой. Несмотря на усилия Киева сорвать голосование, его получилось провести.

Дипломат привел данные явки на выборах в Донецкой и Луганской Народных Республиках – более 80%. Он обратил внимание, что такие высокие показатели достигнуты, несмотря на остановки из-за ударов и налетов БПЛА.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Киев основным инструментом НАТО для попытки срыва российских выборов. По ее словам, в этом нет ничего удивительного, так как на Украине, где выборы фактически отсутствуют, уже, вероятно, забыли, что такое свободное волеизъявление граждан.

Голосование на выборах в Госдуму завершится 20 сентября. Вместе с этим россияне отдают голоса за кандидатов по 225 одномандатным округам.

