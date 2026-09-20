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20 сентября, 18:43

Политика

Генпрокуратура РФ не выявила серьезных нарушений в ходе избирательной кампании

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Серьезных нарушений в рамках избирательной кампании в России не зафиксировано. Об этом заявила представитель Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина.

"На данный час отмечаем, что серьезных и массовых нарушений закона в период избирательной кампании и в дни голосования не допущено", – приводит ее слова ТАСС.

Как ранее подчеркнула председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, успешных кибератак на российскую телекоммуникационную инфраструктуру и веб-сервисы, задействованные в избирательном процессе, выявлено не было. При этом в дни голосования заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода.

Зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут указывал, что над защитой электронной системы голосования работают специалисты информационной безопасности. Все сервисы работают нормально, а предусмотренные способы остаются доступными.

Москвичи могут отдать свой голос тремя способами: онлайн через портал elec.mos.ru с любого устройства с доступом в интернет и полной учетной записью на mos.ru, электронно при помощи терминала на удобном избирательном участке и бумажными бюллетенями на участке по месту постоянной регистрации.

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