Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правительство Северной Осетии сложило полномочия на фоне избрания главы республики. Соответствующий указ размещен на сайте главы и правительства региона.

Согласно документу, кабмин будет действовать до формирования нового правительства.

20 сентября в Северной Осетии состоялись непрямые выборы главы республики. Депутаты парламента выбрали Сергея Меняйло из трех кандидатур, которые предложил Владимир Путин.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах президента Южной Осетии. Путин отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, Камболов набрал 84,95% голосов. Эти показатели были объявлены после обработки 100% протоколов.

