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21 сентября, 16:18

Происшествия

В Москве арестован мужчина, обвиняемый в нападении на девушку в спортклубе

Фото: depositphotos/alexraths

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на девушку в спортклубе. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 14 сентября в одном из спортивных клубов на северо-западе Москвы. По версии следствия, мужчина совершил противоправные действия в отношении незнакомки. После случившегося пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Личность подозреваемого удалось установить, его задержали. Злоумышленником оказался молодой человек 2001 года рождения. Ему было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. Суд заключил его под стражу.

Ранее супружеская пара из Ставропольского края была арестована по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. По версии следствия, с июля 2019 года по февраль 2021-го 38-летний мужчина совершал насилие над 16-летней дочерью своей жены в селе Коммаяк.

Спустя время супруги удочерили еще трех девочек, и мужчина вновь совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Супруге злоумышленника также предъявлено обвинение в совершении преступлений против детей.

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