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21 сентября, 21:17

Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Смит возобновила спортивную карьеру

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

Южноафриканская пловчиха Татьяна Смит объявила о возобновлении спортивной карьеры. Об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Никогда не говори "никогда". Я действительно думала, что моя карьера пловчихи закончена, но в один день я начала скучать по воде, тренировкам, нервам, гонке. И вот я здесь", – заявила она.

29-летняя спортсменка выигрывала золото Игр-2021, проплыв дистанцию 200 метров брассом, а также Олимпиады в 2024 году в Париже, финишировав первой на дистанции 100 метров брассом. Кроме того, на ее счету два серебра Олимпийских игр.

В 2021 году она установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом – 2 минуты 18,95 секунды. Однако в 2023-м это достижение побила россиянка Евгения Чикунова, продемонстрировав результат 2 минуты 17,55 секунды. В том же году Смит стала чемпионкой мира.

Решение о завершении карьеры спортсменка приняла в августе 2024 года после Олимпийских игр в Париже.

Ранее свою спортивную карьеру возобновила американская теннисистка Серена Уильямс. В последний раз она выходила на корт в 2022 году.

На счету теннисистки 73 титула WTA. Она находится на втором месте по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Кроме того, Уильямс является единственной теннисисткой в истории, выигравшей карьерный "Золотой шлем" (победы в 4 турнирах Большого шлема и на Олимпиаде) в одиночном и парном разрядах.

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