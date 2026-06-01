01 июня, 17:53

Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс возобновит карьеру

Фото: Getty Images/Clive Brunskill

Четырехкратная олимпийская чемпионка и победительница 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде 44-летняя Серена Уильямс возобновит карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Спортсменка планирует принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне. Она сыграет на турнире в парном разряде. При этом в последний раз Уильямс выходила на корт в 2022 году.

На счету теннисистки 73 титула WTA. Она находится на втором месте по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Кроме того, Уильямс является единственной теннисисткой в истории, выигравшей карьерный "Золотой шлем" (победы в четырех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде) в одиночном и парном разрядах.

В декабре 2025 года спортсменка вернулась в пул допинг-тестирования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Для допуска к официальным турнирам в нем необходимо состоять на протяжении 6 месяцев.

Позднее Уильямс подала несколько заявок на участие в турнирах на травяном покрытии. Она попросила wild card (специальное приглашение) на турнир WTA, чтобы сыграть с 19-летней канадкой Викторией Мбоко.

