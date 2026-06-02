Нейропсихолог Колобова: онлайн-караоке позитивно влияет на когнитивные функции пожилых

Русскоговорящие бабушки начали устраивать международные караоке-вечеринки в соцсетях, сообщили СМИ. Почему пожилые полюбили такое развлечение и как это влияет на их здоровье – в материале Москвы 24.

Народные песни и шансон

Фото: телеграм-канал SHOT

Русскоязычные бабушки из разных стран запустили новый тренд в соцсетях – онлайн-караоке-вечеринки в прямых эфирах. Участницы собираются в одной трансляции, выбирают ведущую и по очереди исполняют любимые хиты, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, в плейлистах – от поп-хитов до шансона и народных песен. Некоторые не ограничиваются вокалом и танцуют прямо перед камерой. География широкая: к эфирам подключаются женщины из России, Украины, Германии и других стран. Таким образом, обычные прямые трансляции превращаются в "международные дискотеки".

Ранее пожилые женщины популяризировали другой тренд – golden girls ("золотые девочки"). Они объединяются с подругами, снимают жилье, заботятся друг о друге и активно проводят время. По данным СМИ, пенсионерки в разных странах делят расходы и бытовые обязанности, а по вечерам собираются для бесед. Это помогает экономить и вести насыщенную социальную жизнь.

Гериатр Юрий Серебрянский в беседе с Москвой 24 отметил, что тренд будет набирать популярность и в России.

"Когда традиционная роль заботливой матери или жены утрачивается с возрастом, возникает дефицит потребности быть нужной. Не хватает общения и поддержки, и пенсионерки начинают искать все это среди ровесниц", – сказал он.

Вместе с тем пожилые осваивают компьютеры, противостоят возрастным изменениям мозга, оказывают поддержку друг другу. В таких компаниях всегда есть "заводила", которая мотивирует остальных вести активный образ жизни, ходить на танцы и знакомиться с другими людьми, добавил Серебрянский.

"Не хватает общения"

Нейропсихолог Светлана Колобова в разговоре с Москвой 24 оценила тренд на онлайн-караоке позитивно. По ее мнению, когда пожилые из разных стран находят возможность объединиться и общаться, это означает поддержание реализованной, полноценной жизни.

"Онлайн-караоке – простое действие, которое позволяет им оставаться на связи, быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и, самое главное, общаться. Это и социальный контакт, и хорошая когнитивная стимуляция, и сохранение идентичности: бабушка не человек на обочине мира, а участница культуры, которая поет, шутит, проявляется", – сказала специалист.

По ее словам, пение снижает напряжение, дает телесную разрядку, радость и чувство живости. Есть и межпоколенческий эффект: молодые видят старость не как "тишину и болезнь, а как юмор и характер". Это новая, очень полезная форма социальной включенности для пожилых людей, подчеркнула эксперт.

"Например, в проекте "Московское долголетие" люди собираются онлайн и очно в разных районах: компьютерная грамотность, английский, литературные кружки, рисование, пение, хор, экскурсии. Что касается тренда на караоке, тем, кто живет в разных странах, оторван от родины по каким-то причинам, очень хочется этого общения, и они его находят, они молодцы", – добавила нейропсихолог.

Кроме того, знание текстов песен влияет на когнитивные функции: нужно вспомнить слова, мелодию, очередь, правила эфира. Работа памяти, внимания, слухоречевой системы – естественная когнитивная тренировка, отметила практик.





Светлана Колобова нейропсихолог Эпизодическая память помогает вспомнить, где и при каких обстоятельствах человек раньше слышал эту песню. Семантическая память помогает извлекать текст песни и связанные с ней знания. Слуховое восприятие (ритм, мелодия, темп) – работают речевые зоны. Внимание удерживает человека в процессе исполнения, он не теряет нить.

Также существует эмоциональная память. По ее словам, в домах престарелых проводился ряд исследований, в рамках которых в комнатах создавали антураж молодости подопечных – выбирали соответствующую мебель, песни. После этого люди буквально расцветали.

"Поэтому очень важно слушать песни детства и молодости, то, что было тогда популярно. Если человек хочет себя немножечко взбодрить, достаточно поставить мелодию или спеть", – резюмировала Колобова.

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова отметила, что для людей в возрасте 60 лет и старше характерен определенный набор психологических особенностей.

"Во-первых, ухудшение когнитивных способностей: снижается концентрация внимания, память, иногда пропадает интерес к жизни. Во-вторых, часто происходит регресс, ведущий к стагнации социальной жизни. Большинству людей в возрасте не хватает общения. Если ваша бабушка сидит на лавочке и беседует с кем-то – это хорошо. Отсутствие социальной жизни и тотальное одиночество ведут к негативным последствиям: таких людей легко обмануть, страдает их развитие", – сказала она Москве 24.

По мнению специалиста, тренд на онлайн-караоке должен хорошо влиять на пожилых как замена социальному общению – как у подростков и взрослых, которые все больше переходят в виртуальный мир.

"До этого тренда люди в возрасте оставались в стороне, общения становилось еще меньше. Соцсети помогают им частично компенсировать это", – добавила психолог.





Дарья Сальникова клинический психолог Наш мозг становится гибким и долго функционирует, когда выполняет новые действия, постоянно учится чему-то. Современные технологии подходят под эту категорию: пожилым нужно освоить базовые технические навыки, чтобы войти в тренд. Но самое главное – когда психическое состояние спокойное, человек чувствует любовь и уверенность.

По словам психолога, любовь и тепло отражаются на спокойствии нервной системы – в таком случае нет необходимости закрываться, прятаться, отступают инстинкты самосохранения, человек способен развиваться лучше. Общение, любимые песни из детства и молодости дают пожилым спокойствие, ностальгию, любовь, теплые чувства и ощущение покоя. Все это может положительно сказаться на когнитивном здоровье, заключила Сальникова.

