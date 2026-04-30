Эксперт Трофимова: тяга к тренду на нонна-максинг сигнализирует о высоком уровне стресса

В соцсетях завирусился тренд на нонна-максинг: пользователи рассказывают, как смогли избавиться от излишней тревожности и спешки благодаря подражанию образу жизни итальянских бабушек. В том, с чем это связано и действительно ли помогает, разбиралась Москва 24.

Любовь к традициям

В Сети набирает обороты новый тренд поколения Z – нонна-максинг. "Нонна" в переводе с итальянского означает "бабушка", а "максинг" – доведение образа до абсолютного идеала. Вместе эти два слова образуют новую философию медленной жизни, полной удовольствий и размеренности, объясняют пользователи.

По словам тех, кто придерживается нонна-максинга, это не просто подражание, а попытка достичь просветления и спокойствия через быт.

Люди отмечают, что именно итальянская бабушка стала прообразом, потому что олицетворяет собой естественную элегантность, легкость, любовь к жизни, еде, солнцу, неспешному ритму дня и огородным работам.

Каноничной дамой в духе "нонны" многие считают именно 96-летнюю итальянку Личию Ферц, сочетающую любовь к традициям и современный, прогрессивный взгляд на жизнь.





из поста пользователя Сети Представьте, что вы 102-летняя итальянская старушка, которая каждый вечер съедает порцию домашней пасты в глубинке Тосканы, пока в мире царит хаос, – так советуют приверженцы нонна-максинга. Дополните картину посиделками с близкими, беседами с соседями, хлопковыми ночными рубашками, постельным бельем, высушенным на солнце, – вот как выглядит эстетика этого тренда.

По словам пользователей, нонна-максинг стал популярен потому, что многие устали от жизни, где каждый должен быть сильнее, быстрее, лучше, эффективнее всегда и во всем.

"Чтобы спастись от стресса, достаточно просто спросить себя: "А что бы сделала нонна?" И ответ почти всегда один: выключить телефон, сварить пасту и выйти на вечернюю прогулку", – отмечают комментаторы.

По мнению авторов некоторых видео, именно благодаря нонна-максингу зумеры учатся игнорировать современный хаос, с которым сталкиваются ежедневно.

Ускоренная зрелость

В свою очередь, психолог Екатерина Трофимова уверена: тренд показывает, что все больше людей становятся склонны к интроверсии, стараются направлять внимание и энергию преимущественно на внутренний мир, – мысли, чувства, переживания и размышления.

Как отметила эксперт в разговоре с Москвой 24, многие офисные работники все чаще мечтают о дачном отдыхе и удаленности от городской суеты.





Екатерина Трофимова психолог С одной стороны, это говорит о том, что общество становится все более разобщенным, и самодостаточность порой грозит одиночеством. Однако некоторые как будто не страдают от этой ситуации, а, наоборот, учатся ею наслаждаться, подобно пожилым, которые не переживают из-за отсутствия шумных компаний, а получают удовольствие от простых вещей и ритуалов.

Вместе с тем специалист подчеркнула: это также может означать, что уровень стресса настолько высок, что психика на бессознательном уровне начинает тянуться к спокойствию, порядку и привычной рутине – начиная от качества еды и заканчивая качеством тканей одежды.

"Чаепитие, прогулка под солнцем, упорядоченная жизнь – это то, что прописал бы врач переутомленному от переживаний человеку. Некоторые бессознательно чувствуют, что организму и психике нужны расписание, распорядок дня, правильное питание – это помогает восстановиться и выдержать напряжение, с которым они сталкиваются: огромные объемы информации, множество задач на работе, перфекционизм", – рассказала Трофимова.

Такой темп жизни вызывает переутомление, и даже в довольно юном возрасте появляются признаки выгорания. Поэтому “пенсионерский” отдых – это сигнал того, что нервная система истощена, отметила психолог.





Екатерина Трофимова психолог Несмотря на то что в некоторых аспектах зумеры могут быть инфантильны (например, в финансовом и профессиональном), внутренне многие представители поколения чувствуют свою ускоренную зрелость. Исчезает желание бежать за эфемерными целями, отодвигается достигаторство, и на первый план выходят не достижения и не хвастовство, а качество жизни.

Эксперт уточнила, что все указанные в тренде процессы помогают успокоиться, наладить контакт с собой, заземлиться.

"Рекомендуется работать с землей: сажать, удобрять, пропалывать, что помогает почувствовать себя человеком, от которого ничего не требуется и от которого никто ничего не ждет. Это расслабляет и успокаивает, а мозг во время таких занятий входит в медитативное состояние. При этом видны результаты своего труда, не всегда очевидные в профессиональной деятельности", – пояснила Трофимова.

В эпоху социальных сетей многие часто отмечают нехватку энергии, сравнивая состояние с эффектом "севшей социальной батарейки", поэтому действительно очень важно найти баланс и не стремиться к достигаторству и максимализму, заключила психолог.