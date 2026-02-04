Психолог Шаповалова призвала искать пару на бизнес-мероприятиях и профвыставках

В Сети обсуждают новый способ знакомства через записки на лобовых стеклах авто. Насколько успешен новый тренд, с чем он связан и какие еще есть варианты встретить свою судьбу, в материале Москвы 24.
Способ знакомства или детская шалость?
В социальных сетях завирусилось видео москвички, которая решила найти спутника жизни необычным способом. В ролике девушка показала, как, гуляя по парковке ТЦ, раскладывает собственные фотографии с посланиями на лобовые стекла машин. По словам героини видео, сильных надежд на действенность метода она не питала, считая происходящее не более чем "детской шалостью".
Однако жительница Москвы отметила, что, несмотря на положительный отклик, в процессе коммуникации с потенциальными партнерами возникли некие трудности.
"Один слился, удалил сообщения "у двоих". Но другой нормальным оказался, написал, познакомился. В общем, способ – бомба, пользуйтесь", – призвала она пользователей.
В комментариях люди сразу разделись на несколько лагерей. Одни посчитали автора видео меркантильной, поскольку выбор пал исключительно на дорогие машины: "Так понимаю, девочки подкладывали послания дорогим машинам. Соответственно, их не интересовал человек. Прямо как дамы с Патриков – хочу, чтобы мне давали лям в месяц, а кто – неважно", – возмутились пользователи.
Другие же задались вопросом, как девушка определяла, какие машины женские, а какие мужские: "Выходит, что два ответили, а восемь оказались девушками", – предположили комментаторы.
Третьи встали на защиту автора видео: "Ну объективно, где этих рыцарей еще искать? Уже не знаешь, что делать. Напоминает припев песенки: "потому что на десять девчонок по статистике девять ребят", – иронизируют пользователи.
Девушки в Москве начали искать мужчин с помощью QR-кода на автомобилях
При этом ранее в интернете стал популярным еще один нестандартный способ знакомства: девушки ищут мужчин с помощью QR-кода, ведущего на их канал в соцсетях, – они размещают его на своих автомобилях. Одними из самых популярных последователей такого метода стали москвички Ольга и Алена.
Эксперимент оказался успешным: ролик о QR-знакомствах набрал популярность в Сети, а в телеграм-канал добавились более сотни потенциальных женихов. Более того, Алена даже смогла найти спутника жизни.
Оправдаются ли ожидания?
В целом выбор метода знакомства часто зависит от возраста, рассказала консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина. По ее словам, для молодых людей до 25–27 лет основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир.
С одной стороны, цифровое пространство позволяет достраивать и идеализировать образ избранника, а также экономит время и силы – отправить удачную фотографию проще, чем готовиться к реальному свиданию. Однако есть и обратная сторона такой коммуникации, напомнила эксперт.
"Чувство безопасности, которое дает виртуальное общение, может смениться тревогой, когда встает вопрос о реальной встрече. Кроме того, после тщательно отобранных фото и образов неизбежно возникают сомнения: будет ли партнер таким же в жизни и оправдаются ли ожидания", – отметила Шаталина.
При этом для людей старше 27 лет приоритетом становятся знакомства в реальной жизни, что, в том числе, показывают новые тренды. В отличие от переписки, личная встреча позволяет сразу оценить наличие "химии" – взаимного влечения, которое формируется не только через визуальный образ, но и голос, манеры поведения и даже запахи, пояснила эксперт.
Шаталина считает, что люди инстинктивно ищут партнера в комфортной и безопасной для себя среде, соответствующей их интересам, будь то танцевальная студия, книжный клуб или кулинарные мастер-классы. Совместный позитивный опыт помогает развить близость и укрепить связь.
Вместе с тем спонтанные уличные знакомства, по ее мнению, встречаются все реже. Современный ритм жизни, перегруженный задачами и ощущением постоянного цейтнота, заставляет многих реже отвлекаться на окружающих, буквально не поднимая глаз от насущных дел.
Полностью отрицает эксперт такой вариант, как знакомство через родителей: по ее мнению, на сегодняшний день метод практически неэффективен.
"Ситуация, когда мама рекомендует сына своей подруги, часто оказывается провальной: за таким предложением не стоит понимания, что это за человек на самом деле и чем он живет. Раньше подобный контекст мало волновал старшее поколение – считалось, что люди просто познакомятся и разберутся", – объяснила она.
При этом психолог Полина Шаповалова отметила, что современные онлайн-площадки для знакомств часто напоминают маркетплейс, ориентированный на краткосрочные связи, где за привлекательным профилем может скрываться совсем другой человек. Это нередко порождает разочарование и нежелание продолжать поиск, уточнила она.
Эксперт уточнила, что искать партнера нужно в "правильных" местах. Маловероятно встретить человека, готового к серьезным отношениям, в клубах или барах. Значительно выше шансы на тренингах, образовательных курсах, бизнес-мероприятиях и профессиональных выставках. Здесь больше шансов найти целеустремленного, развивающегося человека, который при взаимной готовности может стать надежным спутником для создания семьи, заключила она.