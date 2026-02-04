Форма поиска по сайту

Психолог Шаповалова призвала искать пару на бизнес-мероприятиях и профвыставках

Все средства хороши? Какие трендовые способы помогут найти вторую половину

В Сети обсуждают новый способ знакомства через записки на лобовых стеклах авто. Насколько успешен новый тренд, с чем он связан и какие еще есть варианты встретить свою судьбу, в материале Москвы 24.

Способ знакомства или детская шалость?

Фото: vk.com/moscow_news

В социальных сетях завирусилось видео москвички, которая решила найти спутника жизни необычным способом. В ролике девушка показала, как, гуляя по парковке ТЦ, раскладывает собственные фотографии с посланиями на лобовые стекла машин. По словам героини видео, сильных надежд на действенность метода она не питала, считая происходящее не более чем "детской шалостью".

В итоге мне написали двое, и они нормально это восприняли. Боялась, что обо мне подумают что-то не то. Но нет, все вообще супер.
автор видео

Однако жительница Москвы отметила, что, несмотря на положительный отклик, в процессе коммуникации с потенциальными партнерами возникли некие трудности.

"Один слился, удалил сообщения "у двоих". Но другой нормальным оказался, написал, познакомился. В общем, способ – бомба, пользуйтесь", – призвала она пользователей.

В комментариях люди сразу разделись на несколько лагерей. Одни посчитали автора видео меркантильной, поскольку выбор пал исключительно на дорогие машины: "Так понимаю, девочки подкладывали послания дорогим машинам. Соответственно, их не интересовал человек. Прямо как дамы с Патриков – хочу, чтобы мне давали лям в месяц, а кто – неважно", – возмутились пользователи.

Другие же задались вопросом, как девушка определяла, какие машины женские, а какие мужские: "Выходит, что два ответили, а восемь оказались девушками", – предположили комментаторы.

Третьи встали на защиту автора видео: "Ну объективно, где этих рыцарей еще искать? Уже не знаешь, что делать. Напоминает припев песенки: "потому что на десять девчонок по статистике девять ребят", – иронизируют пользователи.

Девушки в Москве начали искать мужчин с помощью QR-кода на автомобилях

При этом ранее в интернете стал популярным еще один нестандартный способ знакомства: девушки ищут мужчин с помощью QR-кода, ведущего на их канал в соцсетях, – они размещают его на своих автомобилях. Одними из самых популярных последователей такого метода стали москвички Ольга и Алена.

Эксперимент оказался успешным: ролик о QR-знакомствах набрал популярность в Сети, а в телеграм-канал добавились более сотни потенциальных женихов. Более того, Алена даже смогла найти спутника жизни.

Оправдаются ли ожидания?

Фото: 123RF.com/vebern

В целом выбор метода знакомства часто зависит от возраста, рассказала консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина. По ее словам, для молодых людей до 25–27 лет основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир.

Онлайн-формат дает ощущение безопасности и контроля: партнер находится на расстоянии, общение можно вести в комфортном темпе, чтобы лучше узнать друг друга до личной встречи.
Светлана Шаталина
консультант в сфере отношений, коуч

С одной стороны, цифровое пространство позволяет достраивать и идеализировать образ избранника, а также экономит время и силы – отправить удачную фотографию проще, чем готовиться к реальному свиданию. Однако есть и обратная сторона такой коммуникации, напомнила эксперт.

"Чувство безопасности, которое дает виртуальное общение, может смениться тревогой, когда встает вопрос о реальной встрече. Кроме того, после тщательно отобранных фото и образов неизбежно возникают сомнения: будет ли партнер таким же в жизни и оправдаются ли ожидания", – отметила Шаталина.

При этом для людей старше 27 лет приоритетом становятся знакомства в реальной жизни, что, в том числе, показывают новые тренды. В отличие от переписки, личная встреча позволяет сразу оценить наличие "химии" – взаимного влечения, которое формируется не только через визуальный образ, но и голос, манеры поведения и даже запахи, пояснила эксперт.

Шаталина считает, что люди инстинктивно ищут партнера в комфортной и безопасной для себя среде, соответствующей их интересам, будь то танцевальная студия, книжный клуб или кулинарные мастер-классы. Совместный позитивный опыт помогает развить близость и укрепить связь.

Вместе с тем спонтанные уличные знакомства, по ее мнению, встречаются все реже. Современный ритм жизни, перегруженный задачами и ощущением постоянного цейтнота, заставляет многих реже отвлекаться на окружающих, буквально не поднимая глаз от насущных дел.

Полностью отрицает эксперт такой вариант, как знакомство через родителей: по ее мнению, на сегодняшний день метод практически неэффективен.

"Ситуация, когда мама рекомендует сына своей подруги, часто оказывается провальной: за таким предложением не стоит понимания, что это за человек на самом деле и чем он живет. Раньше подобный контекст мало волновал старшее поколение – считалось, что люди просто познакомятся и разберутся", – объяснила она.

При этом психолог Полина Шаповалова отметила, что современные онлайн-площадки для знакомств часто напоминают маркетплейс, ориентированный на краткосрочные связи, где за привлекательным профилем может скрываться совсем другой человек. Это нередко порождает разочарование и нежелание продолжать поиск, уточнила она.

Знакомства в реальной жизни остаются предпочтительными, поскольку только при личной встрече можно составить адекватное впечатление о человеке: оценить его внешний вид, манеры, речь и поведение в разных ситуациях, включая общение с обслуживающим персоналом. Это позволяет сразу понять, насколько комфортно и спокойно вместе, возникает ли искренняя симпатия.
Полина Шаповалова
психолог

Эксперт уточнила, что искать партнера нужно в "правильных" местах. Маловероятно встретить человека, готового к серьезным отношениям, в клубах или барах. Значительно выше шансы на тренингах, образовательных курсах, бизнес-мероприятиях и профессиональных выставках. Здесь больше шансов найти целеустремленного, развивающегося человека, который при взаимной готовности может стать надежным спутником для создания семьи, заключила она.

