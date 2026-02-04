Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 16:44

Общество

Врачи в Подмосковье удалили у девушки 8 кист с волосами и жиром внутри

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Видновского перинатального центра удалили у 25-летней пациентки 8 кист, внутри которых были волосы и жир. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Кисты обнаружили у девушки во время профилактического УЗИ. Они представляют собой доброкачественные врожденные опухоли. Внутри них, как правило, содержатся различные ткани – волосы, жир, кости и даже зубы.

Сначала медики сделали пациентке МРТ, а затем провели операцию. Как отметил заведующий гинекологическим отделением центра Николай Соваев, такие кисты редко встречаются у молодых женщин.

"Мы удалили их лапароскопическим методом, через небольшие проколы. Все прошло успешно, репродуктивные органы сохранены", – отметил специалист.

В настоящее время девушка выписана под амбулаторное наблюдение гинеколога.

Ранее врачи ДНКЦ имени Л. М. Рошаля удалили 4-летнему мальчику 10-сантиметровое кистозное образование правого полушария головного мозга. Киста механически раздражала и сдавливала окружающую ткань органа. В результате у ребенка происходили эпилептические приступы.

Столичные врачи помогли родить женщине с редким иммунным заболеванием

