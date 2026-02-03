Форма поиска по сайту

03 февраля, 14:40

Общество

Московские врачи провели операцию на сердце 80-летней пациентки через прокол в бедре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Московские врачи НИИ имени Склифосовского успешно провели операцию на сердце 80-летней пациентки через прокол в бедре. Об этом сообщило медучреждение в телеграм-канале.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на боли в сердце и приступы удушья. Проведя обследование, специалисты выявили необходимость замены биопротезов, установленных несколько лет назад в трикуспидальный и митральный клапаны сердца.

Однако с учетом возраста пенсионерки хирурги отказались от традиционной открытой операции. Вместо этого они использовали специальный проводник для подведения протезов к сердцу через прокол в бедре для их последующей установки в ранее имплантированные клапаны.

"Такая операция проведена впервые: замена сразу двух клапанов сердца!" – отметили в медучреждении.

После проведения вмешательства пациентка была выписана из больницы, состояние ее сердца оценивается как удовлетворительное.

Ранее врачи в Москве спасли пациентку на 23-й неделе беременности, поступившую с опухолью паращитовидной железы и сепсисом. Женщине провели паратиреоидэктомию, в ходе которой удалили пораженную железу. Спустя время она стала мамой. У пациентки родился здоровый ребенок весом 2 860 граммов и ростом 45 сантиметров.

