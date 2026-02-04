Форма поиска по сайту

04 февраля, 16:43

Город

Дома по программе реновации построят в Перове в рамках КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты реорганизуют 2,05 гектара территории и возведут современные жилые дома по программе реновации в столичном районе Перово в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город проработал проект комплексного развития территорий в районе Перово Восточного административного округа. В него включены четыре участка общей площадью более двух гектаров на улицах Плеханова, Плющева и Перовской", – сообщил вице-мэр.

Там появятся новостройки по программе реновации, общая площадь которых составит 45,87 тысячи квадратных метров. На первых этажах домов расположатся предприятия малого и среднего бизнеса, благодаря чему более 130 человек найдут работу.

Участки находятся по адресам улица Плеханова, владение 23А, улица Плющева, владения 4 и 18, улица Перовская, владение 24А. Около них присутствуют школы и детсады, медучреждения, магазины и другая инфраструктура, а также станции "Перово" Калининско-Солнцевской линии метро и МЦД-3.

Как указал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, всего здесь будет построено пять жилых корпусов, три из которых будут располагаться на улице Плющева и по одному – на улицах Плеханова и Перовской. Общая площадь квартир достигнет 26,81 тысячи квадратных метров. Заселиться в них смогут свыше 800 человек.

Кроме того, на каждом участке специалисты сделают удобную локальную улично-дорожную сеть и благоустроят территорию. Ожидается, что проект реализуют в течение 6 лет.

Ранее сообщалось, что современный многофункциональный квартал появится по программе КРТ около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники в Москве. Квартал разместится на участке площадью 14,6 гектара. В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на тысячу учеников.

Сергей Собянин: две новые площадки включены в программу реновации

