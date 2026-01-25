Два жилых комплекса по программе реновации появятся в районе Выхино-Жулебино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два жилых комплекса по программе реновации начали строить в столичном районе Выхино-Жулебино. Их общая площадь составит почти 70 тысяч квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Строительные площадки расположены на Самаркандском бульваре. Двухсекционную новостройку разной этажности возведут на земельном участке № 15/4. В доме запроектировано 323 квартиры площадью около 21 тысячи квадратных метров", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На земельном участке № 15/5/1 появится дом из трех секций переменной этажности, где будет 408 квартир, 10 из которых адаптируют для маломобильных граждан. Общая площадь жилья превысит 26 тысяч квадратных метров.

Рядом с жилыми комплексами находятся станция "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро, детские сады, школы, поликлиники, спортивные залы и секции. Также у каждого дома оборудуют по две площадки для детей разных возрастов.

"Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ на обеих площадках. Инспекторы комитета государственного строительного надзора города Москвы уже составили график выездных мероприятий", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее сообщалось, что дома по программе реновации построят у станции метро "Сходненская" в рамках комплексного развития территории (КРТ). Площадь новостроек составит 15,32 тысячи квадратных метров. Они появятся в квартале старых пятиэтажек, которые планируется расселить.

