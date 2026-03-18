18 марта, 12:12

Дерматолог Галлямова: старое лезвие в бритвенном станке грозит сикозом

Грибок, сикоз и гнойнички: когда предметы гигиены становятся опасными

Несвоевременная замена носков, бритвенных лезвий и полотенец грозит опасными инфекциями, предупредили специалисты. Как часто нужно менять предметы личной гигиены в целях безопасности – в материале Москвы 24.

Серьезные риски

Носки и бритвенные лезвия нужно менять после каждого использования, напомнила в разговоре с Москвой 24 врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Первые впитывают пот и постоянно контактируют с поверхностью пола, поэтому если не менять их ежедневно, возникает высокий процент заражения грибком ногтей, добавила она.

Также каждый раз перед использованием рекомендовано менять лезвие в бритвенном станке, в противном случае существует риск подхватить инфекционное заболевание под названием сикоз – это хроническое рецидивирующее воспаление волосяных фолликулов из-за попадания в них бактерий.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Нижнее белье тоже нуждается в ежедневной замене: из-за влажности, тепла от тела и выделений на ткани создаются идеальные условия для размножения бактерий. Они могут привести к кожным инфекциям, отметила эксперт.

В свою очередь, постельное белье, пижамы и ночнушки стоит обновлять по мере загрязнения, но не реже раза в неделю. Игнорирование этих правил гигиены способно привести к ряду гнойничковых заболеваний кожи. Например, к фолликулиту (поверхностное воспаление корня волоса, проявляется в виде мелких гнойничков) и контактному дерматиту при попадании аллергена на тело (кожное заболевание, которое может проявляться к виде отечности, высыпаний, сухости), добавила дерматолог.

Однако есть предметы гигиены, которые обновляются значительно реже. Например, насчет расчески нет конкретных временных рамок, но ее по мере загрязнения нужно очищать от пыли, кожного сала, чешуек волос и остатков косметических продуктов, подчеркнула Галлямова.

Зубную щетку необходимо тщательно промывать водой до и после использования, а также следить за ее внешним видом. Если ворсинки стали разлохмаченными, то нужно купить новую, замену стоит производить не реже примерно раза в 1–2 месяца, добавила эксперт.

Врач отметила: пренебрежение правилами ухода за телом может стать причиной появления платяных вшей, которые вызывают платяной педикулез (паразитарное заболевание, приводящее к зуду).

Отказ от многоразовых спонжей

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова в разговоре с Москвой 24 добавила, что полотенце подлежит замене раз в неделю, при этом если оно используется для лица, то следует обновлять его чаще. Например, обладателям жирной кожи новое стоит доставать каждые 2–3 дня.

Нельзя использовать многоразовые спонжи для нанесения косметических продуктов: на них со временем появляются микроорганизмы, приводящие к раздражению и высыпаниям. Такие предметы должны быть одноразовыми, а по возможности от них лучше вовсе отказаться, так как губки сильно забивают поры лица.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

Кисти для нанесения макияжа нужно тщательно промывать и сушить после использования согласно инструкции. Контакт грязного инструмента с кожей может обернуться различными воспалительными процессами: высыпаниями, раздражениями и покраснениями.

"Важно следить не только за предметами ухода, но и общими правила гигиены. Они заключаются в том, что кожу лица и тела нужно ежедневно очищать и увлажнять: смывать пот, кожное сало, ороговевшие клетки и грязь. Это поможет предотвратить неприятный запах, закупорку пор и развитие инфекций", – добавила косметолог.

Акушер-гинеколог "Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины" Минздрава России Марина Капустина рассказала Москве 24, что предметы личной гигиены, которые ежедневно соприкасаются с кожей, могут накапливать омертвевшие клетки, загрязнения извне, а также пылевых клещей.

Текстиль, особенно для ванны и бани – полотенца и халаты, важно часто менять, желательно после четырех использований, а также хорошо просушивать. Твердые предметы можно обрабатывать раствором хлоргексидина биглюконата в составе.
Марина Капустина
акушер-гинеколог "Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины" Минздрава России"

Если нет возможности качественно высушить, например, мочалку для тела, ее нужно менять не реже одного раза в 3–4 недели. Губка имеет пористую структуру, в которой накапливаются бактерии, что может привести к кожным инфекциям, рассказала гинеколог.

Также врач рекомендовала отдавать предпочтение свободной и "дышащей" одежде и нижнему белью из хлопка, чтобы снизить риск раздражений, аллергии и размножения бактерий.

