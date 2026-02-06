Врач Кондрахин назвал способ защиты от инфекций во время примерки новых вещей

Москвичка получила микоз после примерки шапки в пункте выдачи маркетплейса, сообщили СМИ. Расскажем, возможно ли это и как в целом обезопасить здоровье во время шопинга.
Купил шапку – получил инфекцию?
Жительница столицы заказала на популярном сайте несколько головных уборов в декабре 2025 года: как впоследствии рассказала девушка в своих соцсетях, после примерки у нее появился микоз. По словам пострадавшей, у нее появились неприятные симптомы – зуд кожи головы и выпадение волос. Из-за новогодних праздников записаться к врачам она не смогла, поэтому процесс диагностики затянулся.
Девушка добавила, что после того, как видео завирусилось в Сети, в комментариях появилось много недоброжелателей. Одни упрекали в том, что та сама виновата, другие обвиняли в сознательном выдумывании болезней.
Похожие истории происходят уже не первый раз. Ранее в соцсетях россиянка заявила, что подхватила лишай после примерки одежды в ПВЗ. По словам женщины, заражение произошло после того, как она решила примерить шорты. Через некоторое время на теле пострадавшей появилось странное пятно, стремительно увеличивающееся в размерах. Сделав необходимые исследования, медики диагностировали лишай.
Реальный риск
Такое инфекционное заболевание, как микоз, возникает в результате попадания патогенных элементов (грибковых спор) на кожу или слизистые оболочки. Заражение после кратковременной примерки пораженного головного убора (примерно 5–10 минут) маловероятно, но есть случаи, когда риск все-таки существует, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Специалист уточнил, что основной риск заражения грибковой инфекцией возникает во время примерки обуви. Стопы и пальцы ног создают теплую и влажную среду, являющуюся идеальной для размножения этой инфекции. При этом с одеждой и головными уборами переносятся чаще всего вши или чесоточные клещи, пояснил он.
"Они прячутся в складках и швах и моментально перемещаются на новое тело при примерке. Шляпы, шарфы, капюшоны, а также кофты, майки, рубашки и штаны – идеальный объект для распространения таких насекомых", – заверил эксперт.
Избежать подобных последствий можно, соблюдая правила гигиены и безопасности.
"При примерке обуви стоит использовать одноразовые защитные вставки для ног, подобные тем, что предоставляют в фитнес-клубах или салонах красоты. При примерке одежды необходимо следовать принципу: любую вещь надевать поверх слоя другой одежды. Это создаст дополнительный барьер и снизит вероятность контакта с инфекцией. Кроме того, головные уборы следует примерять только на специальные одноразовые шапочки", – уточнил он.
Особое внимание, по мнению врача, стоит уделить товарам на маркетплейсах. Кондрахин пояснил, что продукция, возвращенная от других клиентов, зачастую вновь выставляется на продажу, и нет гарантий, что продавец провел полную дезинфекцию.
"Если вы видите, что товар ранее мерили, а тем более если на нем есть следы, пятна или части чужого эпителия, лучше его вернуть и перезаказать новый без следов примерки", – посоветовал он.
В случае если есть острая необходимость забрать такую вещь, перед использованием ее нужно обязательно тщательно выстирать. Для этих целей подойдут и обычные порошки. Также стирка необходима, даже если речь идет о новой одежде, только что поступившей со склада, поскольку в такие помещения могут проникнуть вредители, оставляя следы жизнедеятельности, заключил врач.
Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева добавила в разговоре с Москвой 24, что большой риск заражения также представляют нижнее белье и аксессуары, соприкасающиеся с кожей. Кроме того, стоит обратить внимание и на предметы совместного пользования, такие как полотенца, мочалки и гигиенические принадлежности, используемые в банях и саунах, где повышенный уровень влаги создает идеальные условия для сохранения и размножения микроорганизмов, заключила она.