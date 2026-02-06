Врач Кондрахин назвал способ защиты от инфекций во время примерки новых вещей

Москвичка получила микоз после примерки шапки в пункте выдачи маркетплейса, сообщили СМИ. Расскажем, возможно ли это и как в целом обезопасить здоровье во время шопинга.

Купил шапку – получил инфекцию?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Жительница столицы заказала на популярном сайте несколько головных уборов в декабре 2025 года: как впоследствии рассказала девушка в своих соцсетях, после примерки у нее появился микоз. По словам пострадавшей, у нее появились неприятные симптомы – зуд кожи головы и выпадение волос. Из-за новогодних праздников записаться к врачам она не смогла, поэтому процесс диагностики затянулся.



пострадавшая москвичка Побежала к одному врачу, к другому. Сказали, либо грибок, либо очаговая алопеция. Мне безумно страшно, честно. Ты не можешь себя успокоить, просто не контролируешь эмоции, появляется истерика. Без успокоительных не обхожусь.

Девушка добавила, что после того, как видео завирусилось в Сети, в комментариях появилось много недоброжелателей. Одни упрекали в том, что та сама виновата, другие обвиняли в сознательном выдумывании болезней.

Похожие истории происходят уже не первый раз. Ранее в соцсетях россиянка заявила, что подхватила лишай после примерки одежды в ПВЗ. По словам женщины, заражение произошло после того, как она решила примерить шорты. Через некоторое время на теле пострадавшей появилось странное пятно, стремительно увеличивающееся в размерах. Сделав необходимые исследования, медики диагностировали лишай.

Реальный риск

Такое инфекционное заболевание, как микоз, возникает в результате попадания патогенных элементов (грибковых спор) на кожу или слизистые оболочки. Заражение после кратковременной примерки пораженного головного убора (примерно 5–10 минут) маловероятно, но есть случаи, когда риск все-таки существует, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Например, если кожа потенциального покупателя повреждена. Но даже при этом стечении обстоятельств головной убор должен быть не просто ношеным (ранее примеренным), а именно загрязненным активным грибком.

Специалист уточнил, что основной риск заражения грибковой инфекцией возникает во время примерки обуви. Стопы и пальцы ног создают теплую и влажную среду, являющуюся идеальной для размножения этой инфекции. При этом с одеждой и головными уборами переносятся чаще всего вши или чесоточные клещи, пояснил он.

"Они прячутся в складках и швах и моментально перемещаются на новое тело при примерке. Шляпы, шарфы, капюшоны, а также кофты, майки, рубашки и штаны – идеальный объект для распространения таких насекомых", – заверил эксперт.

Избежать подобных последствий можно, соблюдая правила гигиены и безопасности.

"При примерке обуви стоит использовать одноразовые защитные вставки для ног, подобные тем, что предоставляют в фитнес-клубах или салонах красоты. При примерке одежды необходимо следовать принципу: любую вещь надевать поверх слоя другой одежды. Это создаст дополнительный барьер и снизит вероятность контакта с инфекцией. Кроме того, головные уборы следует примерять только на специальные одноразовые шапочки", – уточнил он.

Особое внимание, по мнению врача, стоит уделить товарам на маркетплейсах. Кондрахин пояснил, что продукция, возвращенная от других клиентов, зачастую вновь выставляется на продажу, и нет гарантий, что продавец провел полную дезинфекцию.

"Если вы видите, что товар ранее мерили, а тем более если на нем есть следы, пятна или части чужого эпителия, лучше его вернуть и перезаказать новый без следов примерки", – посоветовал он.

В случае если есть острая необходимость забрать такую вещь, перед использованием ее нужно обязательно тщательно выстирать. Для этих целей подойдут и обычные порошки. Также стирка необходима, даже если речь идет о новой одежде, только что поступившей со склада, поскольку в такие помещения могут проникнуть вредители, оставляя следы жизнедеятельности, заключил врач.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева добавила в разговоре с Москвой 24, что большой риск заражения также представляют нижнее белье и аксессуары, соприкасающиеся с кожей. Кроме того, стоит обратить внимание и на предметы совместного пользования, такие как полотенца, мочалки и гигиенические принадлежности, используемые в банях и саунах, где повышенный уровень влаги создает идеальные условия для сохранения и размножения микроорганизмов, заключила она.