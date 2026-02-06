Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 19:18

Общество
Главная / Истории /

Врач Кондрахин назвал способ защиты от инфекций во время примерки новых вещей

Шопинг на грани: как защититься от инфекций во время примерки новых вещей

Москвичка получила микоз после примерки шапки в пункте выдачи маркетплейса, сообщили СМИ. Расскажем, возможно ли это и как в целом обезопасить здоровье во время шопинга.

Купил шапку – получил инфекцию?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Жительница столицы заказала на популярном сайте несколько головных уборов в декабре 2025 года: как впоследствии рассказала девушка в своих соцсетях, после примерки у нее появился микоз. По словам пострадавшей, у нее появились неприятные симптомы – зуд кожи головы и выпадение волос. Из-за новогодних праздников записаться к врачам она не смогла, поэтому процесс диагностики затянулся.

Побежала к одному врачу, к другому. Сказали, либо грибок, либо очаговая алопеция. Мне безумно страшно, честно. Ты не можешь себя успокоить, просто не контролируешь эмоции, появляется истерика. Без успокоительных не обхожусь.
пострадавшая москвичка

Девушка добавила, что после того, как видео завирусилось в Сети, в комментариях появилось много недоброжелателей. Одни упрекали в том, что та сама виновата, другие обвиняли в сознательном выдумывании болезней.

Похожие истории происходят уже не первый раз. Ранее в соцсетях россиянка заявила, что подхватила лишай после примерки одежды в ПВЗ. По словам женщины, заражение произошло после того, как она решила примерить шорты. Через некоторое время на теле пострадавшей появилось странное пятно, стремительно увеличивающееся в размерах. Сделав необходимые исследования, медики диагностировали лишай.

Реальный риск

Фото: ТАСС/Zuma

Такое инфекционное заболевание, как микоз, возникает в результате попадания патогенных элементов (грибковых спор) на кожу или слизистые оболочки. Заражение после кратковременной примерки пораженного головного убора (примерно 5–10 минут) маловероятно, но есть случаи, когда риск все-таки существует, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Например, если кожа потенциального покупателя повреждена. Но даже при этом стечении обстоятельств головной убор должен быть не просто ношеным (ранее примеренным), а именно загрязненным активным грибком.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Специалист уточнил, что основной риск заражения грибковой инфекцией возникает во время примерки обуви. Стопы и пальцы ног создают теплую и влажную среду, являющуюся идеальной для размножения этой инфекции. При этом с одеждой и головными уборами переносятся чаще всего вши или чесоточные клещи, пояснил он.

"Они прячутся в складках и швах и моментально перемещаются на новое тело при примерке. Шляпы, шарфы, капюшоны, а также кофты, майки, рубашки и штаны – идеальный объект для распространения таких насекомых", – заверил эксперт.

Избежать подобных последствий можно, соблюдая правила гигиены и безопасности.

"При примерке обуви стоит использовать одноразовые защитные вставки для ног, подобные тем, что предоставляют в фитнес-клубах или салонах красоты. При примерке одежды необходимо следовать принципу: любую вещь надевать поверх слоя другой одежды. Это создаст дополнительный барьер и снизит вероятность контакта с инфекцией. Кроме того, головные уборы следует примерять только на специальные одноразовые шапочки", – уточнил он.

Особое внимание, по мнению врача, стоит уделить товарам на маркетплейсах. Кондрахин пояснил, что продукция, возвращенная от других клиентов, зачастую вновь выставляется на продажу, и нет гарантий, что продавец провел полную дезинфекцию.

"Если вы видите, что товар ранее мерили, а тем более если на нем есть следы, пятна или части чужого эпителия, лучше его вернуть и перезаказать новый без следов примерки", – посоветовал он.

В случае если есть острая необходимость забрать такую вещь, перед использованием ее нужно обязательно тщательно выстирать. Для этих целей подойдут и обычные порошки. Также стирка необходима, даже если речь идет о новой одежде, только что поступившей со склада, поскольку в такие помещения могут проникнуть вредители, оставляя следы жизнедеятельности, заключил врач.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева добавила в разговоре с Москвой 24, что большой риск заражения также представляют нижнее белье и аксессуары, соприкасающиеся с кожей. Кроме того, стоит обратить внимание и на предметы совместного пользования, такие как полотенца, мочалки и гигиенические принадлежности, используемые в банях и саунах, где повышенный уровень влаги создает идеальные условия для сохранения и размножения микроорганизмов, заключила она.

Читайте также


обществоистории

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика