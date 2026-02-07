Мощный всплеск активности внезапно завершился на Солнце

Фото: 123RF.com/yanalyso

Сильнейший в XXI веке всплеск активности на Солнце внезапно прекратился будто "кто-то дернул рубильник". Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

При этом пока непонятно, почему активность завершилась, отметили ученые. Также интересно, что такие крупные вспышки на Солнце могли бы стать причиной сильнейших магнитных бурь, однако в этот период на Земле фиксировались лишь небольшие возмущения.

Вероятно, ударное воздействие вспышек нейтрализовали некие особенности конфигурации активной области. В итоге в космос не было выпущено ни одно крупное плазменное облако.

Там добавили, что активная область 4366 будет находится в поле зрения Земли еще около пяти суток. Таким образом, может быть побит рекорд столетия по количеству мощных вспышек, если группа пятен произведет еще две вспышки класса M1.0.

Ранее сообщалось, что группа солнечных пятен 4366 установила новый рекорд активности в XXI веке, заняв второе место по числу вспышек классов М и Х, всего произошло 58 явлений. Рекордсменом остается группа 3664, которая была активна в мае 2024 года.

Всего несколько дней назад на Солнце было зафиксировано 15 вспышек. В том числе одна из них была самого высокого класса Х.